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德國總統解散國會 證實2025年2/23舉行大選

2024/12/27 18:55（12/27 19:14 更新）
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圖為德國議會。（路透社）
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（中央社柏林27日綜合外電報導）德國總理蕭茲的「紅綠燈聯盟」上個月垮台後，他本月又沒有通過國會信任投票，總統史坦麥爾今天解散國會，並證實預定於明年2月23日舉行大選。

法新社報導，史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）發表演說指出：「我已決定解散第20屆聯邦議院（Bundestag，國會下議院），並確定提前選舉的日期為（明年）2月23日。」他還說：「德國的政治穩定是寶貴資產。」

蕭茲（Olaf Scholz）在本月16日要求國會對他進行信任投票，如願沒有通過，隨後蕭茲向史坦麥爾建議解散國會，以便舉行新的選舉。

蕭茲所屬的社民黨（SPD）代表紅色，與代表黃色的自民黨（FDP），以及綠色的綠黨（Greens），組成3黨聯合的執政聯盟，這個自2021年12月運行至上個月的內閣又被稱為「紅綠燈聯盟」。

自民黨退出紅綠燈聯盟後，執政內閣剩下紅與綠，在國會席次各為207席與117席，未達過半367多數決，議事難以順利推動。

在執政聯盟瓦解時，史坦麥爾就曾表示願意解散國會，他說，「國會需要穩定的多數與有能力採取行動的政府」，這也將是他做決定的標準。（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1131227

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