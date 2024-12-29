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美國佛州消防車穿越平交道遭火車撞 15人受傷

2024/12/29 15:33
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（中央社邁阿密28日綜合外電報導）美國佛羅里達州發生一輛鳴笛消防車穿過平交道柵欄後，遭行進中的高速客運火車攔腰撞上的事故，造成3名消防隊員和12名火車乘客受傷。

美聯社引述「太陽哨兵報」（Sun-Sentinel）報導，事發在上午10時45分，地點在佛州狄爾萊海灘（Delray Beach）市區。

狄爾萊海灘消防救援局（Delray Beach Fire Rescue）在社群媒體發文表示，3名受傷消防隊員已送醫，傷勢穩定。火車上則有12人輕傷送醫。

一名聽取過簡報的匿名人士表示，出事的消防車先是停在平交道前等待一列貨運火車通行，接著繞過降下的柵欄。

事故影片顯示，這輛消防車鳴著笛繞過一輛輛停在平交道前的汽車，接著穿越鐵軌。

有目擊者表示，他看到消防隊員從受損消防車前窗爬出，並將受傷的同事拉出帶離鐵軌，其中1人的消防頭盔落在距離事故地點數百英尺外的地方。

聯邦鐵路管理局（Federal Railroad Administration）將展開調查；國家運輸安全委員會（NTSB）發言人說他們還在蒐集相關資料，尚未決定是否調查。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1131229

#美聯社
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