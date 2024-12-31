韓國大法官3空缺待補 代理總統崔相穆先任命2人

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（中央社首爾31日綜合外電報導）韓國國會本月接連通過彈劾總統尹錫悅和接替他的代理總統韓悳洙，之後由副總理崔相穆代理總統，以致政局動盪。崔相穆今天表示，他致力恢復穩定，已任命兩名憲法法院法官填補空缺。

路透社報導，尹錫悅3日宣布實施戒嚴僅6小時就落幕，國會14日通過對他的彈劾案，並由總理韓悳洙擔任代理總統，之後在野黨不滿韓悳洙拒絕任命3名法官填補憲法法院空缺，也彈劾韓悳洙，由副總理兼企劃財政部部長崔相穆於27日起擔任代理總統。

另據韓聯社報導，崔相穆今天召開例行國務會議宣佈，任命鄭桂先、趙漢暢為憲法法院法官。

鄭桂先是共同民主黨推薦的候選人，趙漢暢則是國民力量黨推薦的候選人。對於民主黨推薦的另一名候選人馬恩赫，崔相穆表示，日後朝野就此達成共識再予以任命。

崔相穆說，身為代理總統，迫切感受到需要儘快化解政治不確定因素和社會矛盾，防止民生和經濟危機，因此決定任命憲法法院法官。

韓國憲法法院法官的任命，向來是在野的國會最大黨共同民主黨，以及尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨，雙方針鋒相對的爭執點。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）1131231