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美媒：川普將上任 習近平新年賀詞試圖穩固信心

2025/1/1 07:22（1/1 08:39 更新）
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（中央社記者廖漢原紐約31日專電）「華爾街日報」報導，中國國家主席習近平的新年賀詞，試圖穩固社會對經濟轉型與對抗外國壓力的信心。這是北京在美國總統當選人川普上任前，回應華府的最高層訊息。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，習近平試圖在川普（Donald Trump）就任前，於新年賀詞中穩固民眾對經濟轉型與對抗外國壓力的信心。

習近平說，「當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。」報導認為，美中可能爆發新一輪貿易戰，北京仍需處理內部債務與消費不振難題。國際投資機構普遍對前景抱持懷疑，與習的說法不同。

報導指出，習近平談話明顯回應了美國領導各國切斷對中國科技供應鏈的手段，及中國已出現無須再高度依賴投資支撐經濟的跡象。他的說法雖未見細節，但已是川普上任前，回應美方的最高層級訊息。

習近平自2013年起發表年度新年賀詞，媒體總是大幅報導，試圖從談話中找出領導人想法的蛛絲馬跡。媒體過去也觀察影像中的布景與桌面擺設，但今年10分鐘賀詞少見這些細節，背景僅有長城與國旗。

習近平早前就美國前總統卡特（Jimmy Carter）辭世，向總統拜登（Joe Biden）發出弔唁信函指出，中方願同美方共同努力，著眼兩國人民根本利益，順應國際社會普遍期待，推動中美關係沿著健康、穩定、可持續的正確軌道向前發展。報導指，習對美中關係的說法，比新年賀詞內容來得直接。

疫情期間，中國經濟信心遭受衝擊。北京過去面臨國際金融風暴，曾在2009年後期推出刺激經濟方案。中共於年底的秘密會議中宣示將將回到溫和的寬鬆貨幣政策，但至今未見官方如當年大舉提高開支，期間中國經濟大幅成長，房地產價格水漲船高。

哈佛大學甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）資深學者柯里爾（Andrew Collier）指出，習近平較專注於國安與科技發展，刺激房地產的順位較低。（編輯：唐佩君）1140101

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