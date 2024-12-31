習近平新年賀詞提兩岸一家親 稱誰也不能阻擋統一

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（中央社台北31日電）中國國家主席習近平今晚發表2025新年賀詞時提到「兩岸同胞一家親」，他宣稱，「誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

央視新聞聯播31日晚上7時播出習近平發表新年賀詞的影片，時長10分鐘。

習近平首先表示，官方積極應對國內外環境變化帶來的影響，推出一系列政策「組合拳」，扎實推動高品質發展，中國經濟回暖向好，國內生產總值預計超過人民幣130兆元（約新台幣585兆元），糧食產量突破1.4兆斤（7000萬公斤）；接著花了相當篇幅敘述今年政績與大事。

他說，中國2025年將全面完成「十四五」規劃。要實施「更加積極有為的政策」，聚精會神抓好高品質發展，推動高水準科技自立自強，保持經濟社會發展良好勢頭。

習近平還向民眾喊話說，「當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。我們從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，大家要充滿信心」。

在港澳方面，習近平說，在「澳門回歸祖國25週年」之際，他再到濠江之畔，新發展新變化令人欣喜；將堅定不移貫徹「一國兩制」方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

在台灣方面，習近平提到「兩岸同胞一家親」，宣稱「誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

習近平還說，世界百年變局加速演進，需要以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運。中國願與各國一道，做友好合作的踐行者、文明互鑒的推動者、構建人類命運共同體的參與者，共同開創世界的美好未來。（編輯：楊昇儒）1131231