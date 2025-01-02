印度博帕爾毒氣外洩50萬中毒 現場廢棄物40年才清完

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（中央社印度巴內什瓦爾2日綜合外電報導）路透社報導，印度博帕爾1984年發生毒氣外洩，造成逾5000人死及逾50萬人中毒，印度當局今天說，已經把當時事發地點的有毒廢棄物全數運抵廢棄物處理廠，廠方將耗時3至9個月焚化。

1984年12月3日凌晨，一家隸屬美國聯合碳化物公司（American Union Carbide Corporation）生產殺蟲劑的工廠因氣體異氰酸甲酯外洩，致使馬德雅邦（Madhya Pradesh）首府博帕爾（Bhopal）當地逾50萬人中毒。

博帕爾毒氣慘劇救援與復原部門主任辛赫（Swatantra Kumar Singh）告訴路透社，經由嚴密安全戒護，裝載337公噸待焚化有毒廢棄物的12個密封貨櫃，今天運抵距離博帕爾230公里，位於皮塔姆普爾（Pithampur）的處理廠。

馬德雅邦政府發表聲明說，2015年曾試行處理10公噸的廢棄物，剩餘337公噸將在3至9個月內處理完畢。

另據法新社報導，印度媒體說，這起舉世死亡人數最多並重創博帕爾的工業災害發生逾40年後，印度當局才清運完數以百噸計的有毒廢棄物。

根據法新社報導，化學氣體1984年12月2日晚間外洩後，大約3500人當晚立即中毒死亡，總計死亡人數高達2萬5000人。

聯合碳化物公司的工廠1984年12月外洩劇毒氣體後，當地居民數十年來把高發病率歸咎於地下水遭到汙染。

事發地點附近的地下水以往檢測顯示，導致癌症與出生缺陷的化學物質含量，比美國環保署認可的安全標準高50倍。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1140102