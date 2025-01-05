拜登卸任印記 珍古德希拉蕊梅西等獲頒總統自由獎章

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統拜登任內最後一次頒贈象徵美國最高平民榮譽的總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom），19名獲獎者包括人類學家珍古德與前國務卿希拉蕊．柯林頓。

法新社報導，總統自由獎章今年得主包括愛爾蘭搖滾天團U2主唱兼社會運動家波諾（Bono）、籃球傳奇明星魔術強森（Earvin "Magic" Johnson）、長任「時尚雜誌」（Vogue）編輯的安娜溫圖爾（Anna Wintour）、足球巨星梅西（Lionel Messi）、演員丹佐華盛頓（Denzel Washington）和米高福克斯（Michael J. Fox），以及時裝設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）等各界名人。

亡故的獲獎者包括黑人民權運動家哈默（Fannie Lou Hamer）。

影片來源：The White House

拜登在白宮舉行的儀式中讚揚獲獎者，為「真正非凡之人，為塑造美國文化與事業付出神聖的努力」。

今年其他獲獎者包括非政府組織「世界中央廚房」（World Central Kitchen）創辦人兼名廚安德瑞斯（Jose Andres），以及舉世聞名的環保人士、靈長類動物學家珍古德（Jane Goodall）。

民主黨選出的部分獲獎者較有政治色彩，希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）是前第一夫人、前參議員與前國務卿，並於2016年與川普競選總統時失利。

白宮在聲明中表示，希拉蕊．柯林頓因「幾十年來在公共服務領域多次創造歷史」而獲殊榮，她也是第一位被主要政黨提名競選美國總統的女性。

同樣獲獎的還有金融界億萬富翁、左派慈善家索羅斯（George Soros），他獲頒的獎章由兒子亞歷山大（Alexander Soros）代為接受。

索羅斯之所以受到表揚，是因為「支持世界各地強化民主、人權、教育與社會正義的組織和計畫」。

拜登也選擇追授羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）總統自由勳章。他曾於胞兄約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）在位總統期間擔任司法部長，不過於1968年競選民主黨總統提名時遭暗殺。

羅勃．甘迺迪的兒子小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）為疫苗懷疑論者，候任總統川普任命他為下一任衛生及公共服務部（Health and Human Services Department）部長。

拜登在演講前發表的聲明中表示：「他（羅勃．甘迺迪）的歷史貢獻將持續激勵那些致力正義、平等與公共服務的人。」

拜登選擇的總統自由獎章得主，體現他在卸任前盼望留下最後印記的願望。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140105