加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日鐵收購美鋼遭擋 日本政府憂日企對美投資減速

2025/1/5 12:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）日本政府面對美國總統拜登出手阻擋日本製鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel），憂慮可能會造成日本企業對美投資減速。

拜登3日宣布已阻擋美國鋼鐵公司以149億美元（約新台幣4902億元）出售給日本製鐵的交易，考量到保護美國產業的戰略必要性。這起收購案遭到美國朝野反對。日媒報導，儘管日本製鐵有意提告美國政府，但最終可能難以扭轉局勢。

日本時事通信社報導，阻擋同盟國企業間達成共識的收購計畫誠屬罕見，日本政府內部也出現失望聲音。

日本經濟產業大臣武藤容治1月3日晚間透過聲明對收購案遭擋表達遺憾。他表示，「日本產業界對今後日美間投資出現強烈憂慮聲音，我們不得不予以重視，將要求拜登政府就消弭業界憂慮進行因應」。

日本政府認為強化日美兩國鋼鐵產業競爭力，有助強化日美同盟，所以一直支持這次的收購計畫。加上收購案有助維持美國國內就業機會，相關人士表示，日本首相石破茂去年11月曾致函拜登，說明同意收購案符合美國利益。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

即便如此，但拜登仍然阻擋收購案，這讓日本政府內部出現不快感受，相關人士說，「（日本企業）被跟中國企業同等對待」。由於研判拜登的決定可能顧及在選舉時具一定影響力的美國聯合鋼鐵工會（USW）立場，讓石破身旁人士表示，「（收購案）完全遭政局波及」。

日本外務省相關人士感嘆說，「美國一方面敦促對美投資，真的投資又遭反對，實在很難做」。（譯者：黃名璽）1140105

#日本
#日本外務省
#拜登
#石破茂
#美國
#時事通信社
拜登
拜登卸任印記 珍古德希拉蕊梅西等獲頒總統自由獎章委內瑞拉反對派領袖現身阿根廷 擬赴美與拜登會談
武藤容治
日本熊本縣爭取台積電建第3廠 盼中央政府協助日本經產省同意跨性別公務員 使用職場所有女廁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：