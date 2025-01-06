東協足球錦標賽越南奪冠 摩托車大軍「滴胞」徹夜狂歡

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）越南5日晚間扳倒泰國，奪得2024年東協足球錦標賽冠軍，守在螢幕前目睹勝利的越南民眾，立刻騎摩托車上街「滴胞」（di bao）狂歡，至6日凌晨3時還可聽到汽笛與喧鬧聲。

2024年東協足球錦標賽冠軍戰由泰國與越南一較高下，賽事共進行兩回合，第一回合2日先在越南富壽省（Phu Tho）舉行，越南當時以2比1拔得頭籌；越南5日晚間在曼谷又以3比2技壓地主泰國，冠軍順利入袋。

東協足球錦標賽每兩年舉行一次，越南上次奪冠是2018年。5日勝利到手後，越南在這項賽事共拿下3座冠軍，泰國則有7次冠軍紀錄。奪冠次數屈居下風的越南成功逆襲，遠在越南家鄉的民眾情緒沸騰至最高點。

5日晚間10時許，越南隊在曼谷奪冠的消息透過各平台放送，陣陣喇叭聲劃破寧靜的河內市街頭，一向早睡的市民顧不得6日周一還要上班，呼朋引伴、攜家帶眷拿著越南國旗、騎摩托車在街頭集結衝往市中心狂歡。

河內市紙橋區春水路（Xuan Thuy）是通往市中心的要道之一，5日晚間車潮綿延2至3公里，騎士與乘客拿著國旗、鍋蓋、鍋鏟、汽笛等製造聲響，大批民眾站在路旁和騎士們擊掌，還有粉絲站在天橋大喊「越南無敵」。

越南將民眾騎摩托車上街慶祝足球贏球的現象稱為di bao（音近「滴胞」）。bao原指颱風，di則是上街的動作，「滴胞」意在形容民眾快速騎著摩托車揚起陣風、歡慶喧鬧，所到之處就好像在颳颱風一樣。

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18歲的大學生阮氏端莊（Nguyen Thi Doan Trang）為5日晚間上街「滴胞」慶祝越南打敗泰國的一員。她表示，這是越南第三度在東協足球錦標賽中奪冠，舉國上下都很興奮，「今晚不打算睡，明天才回家也沒關係！」

23歲的球迷阮成中（Nguyen Thanh Trung）說：「越南贏球一定要『滴胞』」。他認為，「滴胞」是越南民眾表達愛國的方式，展露越南在賽事中獲勝的民族自信，尤其是全民矚目的足球賽事，「我以身為越南人而自豪」。（編輯：陳承功）1140106

越南河內市至6日凌晨還有年輕族群持續在街上呼朋引伴、等待友人一起騎摩托車上街慶祝越南奪得2024年東協足球錦標賽冠軍。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月6日

越南人瘋足球，每次越南國家足球隊在國際賽事上傳來捷報，民眾就會上街聚集慶祝。圖為5日晚間越南奪得2024年東協足球錦標賽冠軍後，民眾拿著鍋鏟與鍋子在馬路上敲打同歡。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月6日

越南首都河內市春水路5日晚間被摩托車塞得水洩不通，車潮綿延2至3公里。越南民眾以騎摩托車上街的方式慶祝越南登上2024年東協足球錦標賽冠軍寶座。中央社記者陳家倫河內攝 114年1月6日