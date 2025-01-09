貿易戰烏雲罩頂 中國業者仍大舉參加美國消費電子展

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（中央社拉斯維加斯9日綜合外電報導）美國候任總統川普揚言對中國產品徵收高關稅，貿易戰烏雲罩頂，中國業者今年仍大舉參加在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）。

法新社報導，小鵬汽車的飛行汽車和TCL的人工智慧（AI）電視只是中國企業在賭城這場年度盛會中贏得關注的幾款產品而已。

川普可能的貿易政策吹皺全球科技產業一池春水，讓這場年度科技產品盛會蒙上陰影。

他揚言對從中國進口的商品徵收60%關稅，而且自從去年11月勝選以來一再重申其強硬立場。

分析師認為，這項威脅至少在某種程度上是一種談判策略，但他們也指出，川普前一個任期和北京爆發激烈貿易戰，後來總統拜登政府不但繼續施行，甚至加碼。

中國企業對川普關稅威脅表達出不同程度的疑慮。

生產「智慧」行李箱的廣東新創公司Jitlife參展人員說：「我們擔心川普政府的政策，但我們認為那可能不會持久。」

「川普可能一開始會表現得很強硬，但之後可能會改變，因為國內市場將會出現若干壓力。」

生產自動割草機的深圳庫獁科技有限公司坦承，對川普可能祭出新關稅感到不安，但該公司目前已將生產線移至泰國、越南及其他亞洲國家。

公司一名代表說：「所以一旦把我們的製造生產移至其他國家，關稅對我們來說就不是問題。」

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其他中國企業則對川普關稅威脅避而不談。

深圳好奇探索科技公司參展人員指出，即使被徵收新關稅，該公司的產品仍能獲得美國消費者青睞，因為「它們深具價值，可以真正幫助人們」。該公司在美國銷售Torras品牌手機殼、行動電源與其他產品。（譯者：劉淑琴/核稿：何宏儒）1140109