中國建尼加拉瓜新機場 遭疑無商業價值實為軍用

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（中央社馬納瓜14日綜合外電報導）中國正在為尼加拉瓜重建與擴建蓬塔韋特機場，稱這將增進尼國國際貿易與交通活動。然而有分析人士質疑，鑒於旅客運量需求有限，建設機場的真正目的恐是為中俄軍事用途服務。

西文媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，地處偏遠的蓬塔韋特國際機場（Aeropuerto Internacional Punta Huete）距離尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）58公里，其跑道是蘇聯於1980年代尼國內戰期間所建，好讓米格（Mig）戰機降落，然而今日已遭荒廢。

去年8月，尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的獨裁政府宣布，蓬塔韋特機場在中國支持下展開重建，機場跑道將長達3.6公里，可供世界最大型飛機降落。根據宣傳，這項計畫希望將尼國變成「國際交通、物流與貿易的關鍵節點」。

然而，尼加拉瓜目前主要的奧古斯托桑迪諾國際機場（Aeropuerto Internacional Augusto Sandino）已相當荒涼，少有人使用。自2018年反政府示威爆發來，飛機航班開始減少，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後這一情況更是嚴重。

美國陸軍戰爭學院戰略研究所教授艾里斯（Robert Evan Ellis）最近接受尼加拉瓜媒體「機密」（Confidencial）訪問時談到，尼國受到國際制裁下，很難想像蓬塔韋特機場能成為中美洲觀光中心，並暗示這座機場可能是要供中國和俄羅斯軍機使用。

尼加拉瓜政治學家馬拉迪阿加（Félix Maradiaga）指出，尼國為建設蓬塔韋特機場向中國借貸4.5億美元，並由中國的中工國際工程公司（CAMCE）承包工程。

馬拉迪阿加強調：「這加深了對蓬塔韋特機場可能擁有商業及軍事雙重用途的懷疑。在一個對健康、教育和基礎建設具有迫切需求的國家，優先執行這等規模的計畫，看來更符合中俄的地緣政治利益，而非（尼加拉瓜的）國家發展利益。」

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對前尼加拉瓜駐台大使查莫洛（Pedro Joaquín Chamorro Barrios）而言，軍事用途是建設蓬塔韋特機場唯一的解釋。查莫洛曾任尼國觀光首長及國防部長。

查莫洛警告，蓬塔韋特機場沒有旅客和市場，「那麼就只剩下軍機了」；如同1980年代，這座機場今日的實際目的仍在於地緣政治考量，從市場因素的經濟觀點來看，建設它並不合理。（譯者：洪培英）1140114