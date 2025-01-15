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尹錫悅被捕後 年約60歲男子在公調處外自焚重傷

2025/1/15 21:45
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（中央社首爾15日綜合外電報導）韓國消防廳表示，一名男子今晚在韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）附近自焚而嚴重燒傷；遭彈劾的韓國總統尹錫悅正在公調處就叛亂指控接受偵訊。

綜合路透社與韓聯社報導，韓國消防廳說，這起不幸事件發生於當地晚間剛過8時，之後這名年約60歲的男子嚴重燒傷並昏迷不醒。韓聯社稍早的報導說，這名男子已喪命。

尹錫悅去年12月3日宣布戒嚴，這個令人感到錯愕的決策導致韓國陷入政治動盪，男子自焚當下，數十名抗議尹錫悅被捕的民眾仍聚集在公調處外。

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一名消防隊的官員說，男子自焚的地點與公調處相距數公里，不過並未說明具體細節。

根據一位路透社的目擊者指出，至少3輛消防車與一輛救護車警笛聲大作，於晚間剛過8時行經公調處。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1140115

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