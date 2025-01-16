尹錫悅被訊問逾10小時拒絕任何陳述 韓國公調處下午將再次訊問

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（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國總統尹錫悅因戒嚴風波遭到彈劾停職並面臨內亂罪調查，韓聯社報導，尹錫悅以健康問題為由要求延後今天上午的訊問，公調處因此決定將於今天下午進行第2次訊問。

韓國聯合新聞通訊社報導，高級公職人員犯罪調查處（公調處）將於今天下午2時（台灣時間下午1時）進行第2次訊問。

同時，憲法法院也將於今天下午2時進行尹錫悅彈劾案庭審的第2次辯論。

尹錫悅上月3日突然宣布戒嚴，數小時後依國會表決結果解嚴，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，同時面臨內亂罪調查。

尹錫悅接著於昨天上午10時30分左右被拘留，並被送往位於京畿道果川市的公調處辦公大樓，接受了約10小時40分鐘的調查。調查結束後，尹錫悅被押送至位於京畿道義王市的首爾看守所。

公調處事後表示，尹錫悅於訊問期間行使緘默權，拒絕做出任何陳述，過程也應他要求未錄影。

尹錫悅昨天被關押之後，一篇上傳臉書（Facebook）的貼文公開了這位停職總統躲在官邸時所寫的長文。內文重申選舉舞弊的指控，並說他宣布戒嚴是「愚蠢的決定」，但始終是「我對自由民主和法治堅定不移的信念」。

尹錫悅昨天被捕後只能被扣留48小時。公調處將必須再聲請拘票以繼續拘留他。

此外，國會的尹錫悅彈劾案，憲法法院已於14日舉行首次庭審，在尹錫悅未出席狀況下，僅4分鐘就結束辯論。憲法法庭將於今天舉行第2次辯論。

尹錫悅的辯護律師石東炫前一天被問及尹錫悅是否出席當天的庭審時反問：「公調處對尹錫悅執行逮捕令，強行進行調查，這種情況下如何出庭？」

法新社報導，韓國在野黨共同民主黨對尹錫悅被捕表示欣慰，有高階官員表示這是歷經多週的動盪之後，恢復憲法與法律秩序的「第一步」。

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韓國國會議長禹元植同樣表示：「我們應將心力集中在穩定國家事務和恢復民眾生計上。」

首爾盟友華府則表示，韓國對這場危機的應對「展現其民主基礎的力量」。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1140116