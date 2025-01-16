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彈劾案第2次開庭 尹錫悅方主張戒嚴合理

2025/1/16 19:05（1/16 19:20 更新）
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韓國總統尹錫悅15日被逮捕後抵達公調處接受調查。（韓聯社）
韓國總統尹錫悅15日被逮捕後抵達公調處接受調查。（韓聯社）
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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國憲法法院今天就總統尹錫悅彈劾案第2次開庭，尹錫悅方在辯論中主張去年12月宣布戒嚴的合理性，並指國會彈劾案存在程序缺陷，法院應駁回。

尹錫悅去年12月3日突然宣布戒嚴，數小時後依國會表決結果解除，他於同月14日遭國會彈劾，旋即停職，待憲法法院做出裁決。憲法法院今天第2次開庭審理，約進行3小時。尹錫悅如同第1次開庭一樣未親自出席。

尹錫悅的律師團在辯論中說明，宣布戒嚴的原因是尹錫悅收到許多關於「選舉舞弊」的舉報，懷疑中國、北韓駭入中選會系統，混入假票，為避免動搖韓國民主根基，尹錫悅才做出戒嚴這種不得已的決定，並表示會提供相關證據。

律師團指控在野黨共同民主黨利用國會過半數優勢，使尹錫悅無法執行職務，這次為守護憲法秩序的最終手段宣布的緊急戒嚴，也在共同民主黨過半數妨礙下，無法發揮效果。

律師團也指控總統彈劾案不是為了守護憲法，而是為了剝奪尹錫悅的總統職權，希望大法官能正確調查事實，守護自由民主的憲法秩序。甚至，律師團主張此案議決程序存在瑕疵，法院應予駁回。

律師團也主張這次戒嚴是「和平戒嚴」，對於出動軍隊試圖癱瘓國會的質疑，則主張「這是不可能發生、（總統）也沒說過的內容」。

多名軍方人員先前在國會答詢中證實收到尹錫悅要求動武的指示，但律師團否認此事，並說軍人最害怕的是拿不到退休金。

國會方則主張尹錫悅在非發生戰爭、動亂的狀況下宣布戒嚴，未按程序經過國務會議討論，並限制國會活動，違反憲法與戒嚴法；而就算只看國會表決解除戒嚴過程中，對國會的攻擊也是重大違憲行為。

這天法院駁回尹錫悅方對將國會會議紀錄列為證據提出的異議，並將國會及中央選舉管理委員會、國會議長官邸等地監視器影像都採納為證據。國會提出的陸軍特戰司令官郭種根、國軍防諜司令官呂寅兄、警察廳長趙志浩、首都防衛司令李鎮雨、前國情院第1次長洪壯源等5名證人也都獲採納。

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尹錫悅方則提出讓前國防部長金龍顯與上述5名證人當庭對質，但法院表示「這有些困難」；對於尹錫悅方要求將原本排在第6的金龍顯作為第1名證人發言，以及他們提出的其他證人，法院決定之後再行討論。

憲法法院今天也追加了3次開庭日期，分別在2月6日、11日及13日上午10時，對於尹錫悅方提出的異議表示「不會變更」。（編輯：韋樞）1140116

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