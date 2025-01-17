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以哈協議停火 川普：沒我方團隊參與不可能談成

2025/1/17 15:51
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國總統當選人川普（Donald Trump）今天表示，若沒有他和即將上任的執政團隊施壓，以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）絕不可能達成停火及人質釋放協議。

法新社報導，這項停火協議仍待以色列安全內閣批准。

即將於4天後就職並二度入主白宮的川普告訴保守派電台談話節目主持人邦奇諾（Dan Bongino），若沒有他的團隊施壓，以哈雙方不可能談成協議，其團隊成員包括中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。

川普說道：「如果我們沒參與此事，這項協議就不可能產生。」

他還指出：「我們改變此事方向，而且改得很快，坦白說，最好在我宣誓就職之前完成。」

以色列安全內閣預定明天開會討論停火協議內容，而協議最快19日生效，就在川普20日就職典禮前夕。

川普還抨擊即將卸任的總統拜登（Joe Biden）搶功勞，稱他「沒品」，更說「他沒做任何事！若我沒插手、我們沒參與，人質根本不會獲釋」。

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拜登去年5月曾提出一項停火協議，內容相映於本週達成的協議。

拜登今天接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問說道，他近期沒跟川普就停火談判有過任何討論。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1140117

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