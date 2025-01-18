中國女子購買日本沖繩無人島 今夏計劃員工旅遊

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（中央社記者戴雅真東京18日專電）一名30多歲的中國女性約2年前在社交媒體上表示「購買了沖繩的島嶼」，引發話題。中國媒體報導，這名女子最近表示，將在今年的7月或8月左右，帶公司員工到島上旅遊。

時事通信社報導，據悉這名女子購買的是位於沖繩縣北部伊是名村的無人島「屋那霸島」。根據這個村的說法，本部位於東京的一家中資諮詢企業，自2021年2月起擁有屋那霸島一半土地。

伊是名村當時表示，屋那霸島面積74萬平方公尺，村擁有包含沿岸地帶大半的26%土地，這家中國公司向之前的土地所有人購得其他土地。伊是名村2021年2月掌握到土地所有人變更一事，但不知買下的公司是中資企業。

這名女子接受中國媒體採訪時表示，她偶然得知土地要被拍賣的消息，直接與地主交涉後購入，並未透露具體金額。她表示，促使她買島的原因包括無人島很稀有，以及這個島的位置與她的家鄉山東省青島市之間的直線距離很近。

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她強調，希望「保留無人島原始的自然風貌」。至於未來是否要開發，她表示，「如果出現合適的開發商就會考慮合作，如果沒有合適開發商，就把島留給下一代。」

據悉這名女子過去曾在日本留學，大約10年前回到青島創業，從事餐飲事業。2023年1月，她發布無人島的相關影音後，曾因為安保問題引發憂心，時任日本內閣官房長官的松野博一當時表示，會密切關注事態發展。（編輯：韋樞）1140118