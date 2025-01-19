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西班牙滑雪場吊椅纜車故障 30傷者有10人送醫

2025/1/19 13:10
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（中央社馬德里18日綜合外電報導）西班牙地方官員表示，北部一處靠近法國邊境的滑雪場今天發生吊椅纜車故障事故，造成30人受傷，其中4人傷勢嚴重。

法新社報導，事發在庇里牛斯山（Pyrenees）的阿斯頓（Astun）滑雪場，時間在今天中午左右。

這起事故導致10人送醫，另有20人在滑雪場接受緊急處理治療。

滑雪場所在的亞拉岡（Aragon）地區緊急部門主管克萊費羅（Miguel Angel Clavero）表示：「顯然其中一部吊椅纜車的回程滑輪故障，以致纜繩失去張力，造成一些吊椅墜落，另一些吊椅仍懸空中。」

故障導致部分滑雪客懸在半空中，另有幾人墜地。

亞拉岡政府高層官員艾茲康（Jorge Azcon）表示，一名女性傷勢嚴重已由直升機送醫；另有3人也受重傷。

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一名年輕人告訴西班牙國家電視台（TVE）說：「一條纜纜繩鬆了，突然間所有吊椅開始晃動，（吊椅上的）人都飛了起來。」

當局派遣5架直升機和十多輛救護車往發生事故的滑雪場，並架設臨時醫院。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140119

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