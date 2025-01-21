拜登卸任前一刻赦免親屬及佛奇密利 川普表遺憾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）為免川普新政府「出於政治動機的起訴」，拜登今天卸任美國總統前，先發制人赦免前COVID-19疫情顧問佛奇、退役將軍密利和多名親屬。川普對此表示「令人遺憾」。

法新社報導，拜登在白宮的最後幾個小時採取非同尋常的舉動，也赦免了前共和黨議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney），以及負責調查川普支持者2021年1月6日攻擊國會山莊事件的國會委員會其他成員。

拜登還將80歲原住民運動人士裴蒂耶（Leonard Peltier）的無期徒刑改為居家監禁。裴蒂耶因1975年被控謀殺兩名聯邦調查局（FBI）特工而遭監禁近50年。

拜登在宣布赦免佛奇（Anthony Fauci）、密利（Mark Milley）以及眾議院1月6日襲擊事件調查特別委員會成員和工作人員的聲明中表示：「我相信法治，也樂觀地認為我們法律機構的力量終將戰勝政治。」

他說：「但這些都是特殊情況，我不能什麼都不做。這些公務員以榮譽和傑出的方式為國家服務，不該成為不公正和政治動機的起訴目標。」

這位民主黨人還說，赦免「不應被誤認為承認任何個人犯有任何不當行為，也不應被誤解為承認對任何罪行有罪」。

川普先前多次矢言「報復」政敵，並揚言對一些人進行刑事起訴。

他在宣誓就職後發表談話，譴責拜登赦免他所謂「未經挑選的政治暴徒委員會」成員，稱他們「犯下非常嚴重的罪行」。

他說：「我們為什麼要幫密利這樣的人？我們為什麼要幫麗茲‧錢尼？」

麗茲‧錢尼以及民主黨籍的調查特別委員會主席湯普森（Bennie Thompson）感謝拜登保護他們免受「錯誤的起訴」。

他們在聯合聲明中表示：「我們今天被赦免，不是因為我們違反了法律，而是因為我們維護了法律。」佛奇也表示樂見拜登赦免，並強調「我沒有犯罪」。

就在川普宣誓就職前幾分鐘，拜登宣布赦免胞弟詹姆斯（James Biden）、詹姆斯的妻子薩拉（Sara Jones Biden）、妹妹瓦萊麗（Valerie Biden Owens）、瓦萊麗的丈夫歐文斯（John Owens），以及另一個弟弟佛朗西斯（Francis Biden）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

拜登說：「我的家人一直受到無情的攻擊和威脅，對方動機僅僅是為了傷害我，這是最糟糕的黨派政治。不幸的是，我沒有理由相信這些攻擊會結束。」

路透社報導，川普談到拜登在最後一刻赦免家人時表示：「我認為他此舉令人遺憾。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1140121