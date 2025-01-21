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義大利防長：為學習嚇阻力 不排除派兵烏克蘭

2025/1/21 18:06（1/21 18:16 更新）
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義大利國防部長克羅塞托（中）20日出席新任聯合作戰最高司令就職典禮時表示，為強化嚇阻能力，義大利不應排除派兵到烏克蘭或中東汲取經驗的可能性。（義大利國防部提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年1月21日
義大利國防部長克羅塞托（中）20日出席新任聯合作戰最高司令就職典禮時表示，為強化嚇阻能力，義大利不應排除派兵到烏克蘭或中東汲取經驗的可能性。（義大利國防部提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年1月21日
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（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）義大利國防部長克羅塞托表示，因應現代國防思維轉變，改以嚇阻及預防為導向，義大利不排除派兵到烏克蘭或中東汲取經驗；他並認為歐洲應加強國防投資，「這是出於必要，不是因為川普這麼說。」

克羅塞托（Guido Crosetto）20日出席新任聯合作戰最高司令就職典禮時表示，現在與幾年前相比，防禦思維已轉向以嚇阻及預防為導向，因此他建議義大利應該派出軍官或部隊到烏克蘭，從當前新型態戰事中學習經驗，以防範未來可能要應對的情況。

安莎（ANSA）通訊社報導，克羅塞托向在場的多位高階軍官演講指出，在義大利談「嚇阻」概念是很困難的事，因為義大利國防最主軸向來都放在國際維和任務，但情況不再是如此，義大利必須考慮委託外力強化國防，也可能必須在別人發動攻擊之前，先下手為強。

克羅塞托直言，當前世界已不同，不該避談這種可能性，即使像義大利或任何歐洲國家都可能被捲入衝突戰爭，義大利必須作好改變與創新的準備，改變或重新詮釋過去那一套，「每個人都必須學習在這個時代的空氣下喘息生存。」

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為了強化國防嚇阻能力，克羅塞托認為，義大利不排除派兵至烏克蘭與中東學習，藉著研究一場地緣接近的衝突，深入了解新型戰事的全貌，「如果能在議會授權下安全的進行，我認為這對義大利國防很有幫助。」

義大利通訊社Agenzia NOVA報導，克羅塞托另主張，歐洲在國防方面投資還不夠，現在必須迎頭趕上。他表示，這不是基於美國總統川普的要求，而是對歐洲自身的必要性，「因為戰爭就在我們家門口，而不是美國。」（編輯：韋樞）1140121

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