川普就職典禮科技大亨排排坐 政商關係受關注

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天宣誓就職，包括馬斯克、祖克柏、貝佐斯等富豪被安排坐在舞台上顯眼位置，締造總統就職大典的空前景象，科技大亨在當今美國政壇中的地位和影響力可見一斑。

法新社報導，根據「富比世」（Forbes）雜誌，以個人財富來看，馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）、祖克柏（Mark Zuckerberg）是舉世3大富豪，身家總和接近9000億美元。

自從去年總統大選結果揭曉以來，美國科技界大咖就一直在對川普獻殷勤，對照4年前川普第一次入主白宮時加州矽谷（Silicon Valley）科技圈對他敬而遠之的情況，不可同日而語。

蘋果公司（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）也是就職大典的座上賓。

儘管TikTok美國服務前景不明，執行長周受資仍被安排坐在舞台區後排位置。川普就任後不久就頒布行政命令，延後75天實施針對TikTok祭出的「不賣就禁」法律。

就職大典因天候不佳而改到室內舉行，導致座位數高度受限。儘管如此，祖克柏的妻子普莉希拉．陳（Priscilla Chan）、貝佐斯的未婚妻桑琪士（Lauren Sanchez）也都是座上賓。

路透社報導，對某些人而言，這些舉世巨富出席川普就職大典，象徵他試圖推翻2020年大選結果未成、勉力重磅回歸的巔峰時刻。

對其他人而言，這卻是一大警訊；新政府未來幾年施政重點會從稅務、勞工政策、貿易和其他政策上，讓交遊廣闊、後台硬的人得到好處。而前總統拜登（Joseph Biden）卸任前演說示警：危害民主的「寡頭政治正在美國形成」，言猶在耳。

馬斯克為川普重返白宮之路豪擲超過2億5000萬美元，堪稱超前部署、搶占先機。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克已被任命主掌新成立的「政府效率部」，預期他將推動自駕車法規鬆綁。同時，川普重新執政，聯邦針對他以及旗下公司的調查未來如何發展，也引發關切。

智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員威斯特（Darrell West）表示：「生意人會去討好川普，著眼於他們旗下公司可因此拿到許多政府合約，或是他們掛慮政府法規。」

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佛羅里達大學（University of Florida）媒體製作、管理與技術系副教授賽樂帕克（Andrew Selepak）說：「基本上就是超級富豪買門票。儘管我們都承認川普交易性格掛帥，但其實，不管誰來當家，他們都會這樣做。」

「在這種場合露臉、秀名字，尤其可以確保他們有利可圖。」（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140121