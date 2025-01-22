嘉義強震 菲律賓民防處表達慰問

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（中央社台北22日電）嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，菲律賓民防處（OCD）今天向災民表示慰問，並稱菲律賓在提升抗災韌性的努力上，與台灣站在一起 。

根據氣象署地震測報中心地震報告，21日凌晨，嘉義發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，最大震度是嘉義大埔6弱，造成數人受傷，台南市楠西區、嘉義縣大埔鄉受損嚴重 。

菲律賓民防處處長尼普慕塞諾（Ariel Nepomuceno） 今天發表聲明說：「我們向台灣地震的受災者表達最衷心的慰問。我們為他們祈禱，希望他們能從這場災難造成的破壞和悲痛中恢復過來。」

尼普慕塞諾補充，菲律賓同樣常遭侵襲，在提升抗災韌性的努力上，與台灣站在一起。

此外，他也對台灣自1999年「921大地震」 以來的抗災措施改善表示讚賞，包括提高建築物耐震要求和及早警報系統，希望菲律賓也能急起直追。

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目前有超過15萬名菲律賓人在台灣工作或生活，尼普慕塞諾呼籲在台菲人為可能發生的各種天災作好準備。

菲律賓民防處隸屬國防部，負責整合及執行民防和災害風險管理計劃。（編輯：周永捷）1140122