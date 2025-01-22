歐盟將提軍火產出計畫 加速國防自主

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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）歐盟負責國防安全政策的兩位最高官員今天在歐洲防衛局20周年論壇上聲言強化軍備，包括促進聯合投資、聯合採購，整合碎片化的武器系統，並將與北約合作擬定具體的軍火產出計畫。

成立於2004年的歐洲防衛局（European Defence Agency）是歐洲聯盟（EU）設來促進成員國家防衛合作的機構，俄烏戰爭加上川普效應，使這個過去在歐盟裡並不起眼的角色漸受重視。

歐盟執行委員會（European Commission）執行副主席兼對外事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）是歐洲防衛局的頂頭上司，她在論壇致詞時矢言將讓該局發揮更大潛力，成為歐盟軍備科技的孵化器，負責整合歐盟27國各自為政的武器系統。

卡拉斯指出，在包括戰機、戰艦、裝甲車等11個主要的武器領域中，相較美國的32個系統，歐盟有172個系統，碎片化的情況影響軍備生產和防衛的效率。她強調歐盟不需要成立單一軍隊，但需要27國的軍隊有能力防衛歐洲並能有效地共事。

她表示歐盟正在醞釀對俄羅斯第16輪制裁，以打擊俄國日益衰弱的經濟，「歐盟經濟比俄羅斯大17倍，我們可以做更多來幫助烏克蘭」。她並提到強化軍備需要資金、人才和時間，歐洲擁有前2者，但沒有時間，而在歐洲前線的烏克蘭「正在為我們爭取時間」。

歐盟執委會最遲將在3月中，也就是上任百日內提出一份「國防白皮書」，卡拉斯說這將是一套聚焦於戰備的戰略，她還將與負責國防的執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）共同提出歐洲軍火產業產出計畫。

庫比柳斯則在隨後的致詞提到與北大西洋公約組織（NATO）合作，北約負責設定軍事需求和目標，歐盟則支持達成這些目標，並定義提高軍火產能的優先事項，由歐洲防衛局執行計畫。

庫比柳斯強調聯合採購、聯合投資的重要，並對外界擔心資金不足的問題回應，出發點應該是調動財政以符合國防需求，而不是反過來。他說北約是全球最大軍事同盟，歐盟則是最大單一市場，兩者攜手將能超越俄國的軍備速度。

美國總統川普（Donald Trump）抱怨歐洲國家的國防預算太低，卡拉斯同意川普說的有理，並強調歐盟27國目前國防花費平均占國內生產毛額（GDP）的1.9%，而俄國占到9%，「我們若不花更多經費（在國防），所有我們在教育、健康照護等的花費都將陷入風險」。

她表示，若不增加軍費，將會向侵略者傳達錯誤訊息，「軟弱，等於在邀請侵略者進來」，因此必須展現歐洲對國防是認真的。

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在各個歐洲領導人這兩天對美國新政府剛上路的回應中，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）的話可能會讓川普覺得最「動聽」。

波蘭輪值上半年歐盟主席國，圖斯克今天上午向歐洲議會（European Parliament）說明主席國任期將以安全議題為核心時，借用美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的名言「不要問國家為你做了什麼，要問你為國家做了什麼」。圖斯克說：「不要問美國為歐洲安全做了什麼，要問歐洲為自己的安全做了什麼。」（編輯：楊昭彥）1140122