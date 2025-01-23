三星電子新推Galaxy S25系列 訴求AI功能再升級

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（中央社首爾23日綜合外電報導）三星電子今天發布最新旗艦智慧型手機Galaxy S25系列，搭載高通（Qualcomm）晶片和谷歌（Google）人工智慧（AI）模型，盼透過AI功能升級來重振銷售，並對抗蘋果（Apple）和中國品牌競爭。

路透社報導，三星電子（Samsung Electronics）在推出AI智慧型手機方面比蘋果更快，但去年未能在全球智慧型手機市場重奪王者寶座，因為在高端市場遭美國競爭對手激烈競爭，在低端市場受到中國品牌的擠壓。

領導三星語言AI團隊的執行副總裁朴智宣（Park Ji-sun，音譯）表示：「我們在提供AI功能方面領先同業一步，相信我們的方向是正確的。」

三星維持Galaxy S25系列價格不變，介於799美元（約新台幣2萬6390元）至1299美元（約新台幣4萬2900元）之間。

朴智宣表示，新款Galaxy S25使用谷歌提供的Gemini作為預設AI引擎，並配備升級版的三星內建語音助理Bixby。

研究諮詢公司弗雷斯特（Forrester）分析師余松（Thomas Husson）表示，要讓Bixby與眾不同，對三星來說是一項挑戰。

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他說：「我認為迄今還沒有真正殺手級的應用，能說服消費者說『好吧，我要買這個，因為這是一款AI智慧型手機』。」

不過，余松表示，AI功能可能會為三星品牌帶來光環效應。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140123