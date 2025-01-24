紐西蘭人口外流創新高 經濟疲軟另一跡象

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（中央社威靈頓24日綜合外電報導）紐西蘭統計局（Statistics New Zealand）今天公布的數據顯示，截至2024年11月的1年內，共有12萬7800人離開紐西蘭，較前1年度增加28%。統計局說，這是紀錄史上人口外流最多的年度。

紐西蘭人口外流創新高，成為經濟疲軟另一個跡象。紐西蘭第3季已邁向技術性衰退。

數據顯示，在外流人口當中，有超過50%是紐西蘭公民。

紐西蘭人口僅530萬，過去幾年，由於中央銀行提高官方現金利率以抑制歷史性高通膨，讓紐國經濟陷入困境。

西太平洋銀行（Westpac）資深經濟學家高登（Michael Gordon）表示，很多人來到紐西蘭尋找工作機會，但當工作機會竭盡時，人們就離開了。

高登說：「這關乎工作機會，尤其是紐西蘭和澳洲相比。澳洲經濟仍然運作得相當強勁。」

他說：「現在澳洲有更多的機會，所以我們看到紐西蘭人口外流相當多。」

不過，移民流入紐西蘭，也持續抵消人口的外流。

紐西蘭統計局表示，截至2024年11月的年度內，淨移民人數（持久移居紐西蘭的人數減去離開紐西蘭的人數）為3萬600人。

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截至2023年10月的1年內，紐西蘭淨移民人數達到13萬5700人高峰。

高登說，淨移民人數現已回到歷史平均水準，從長遠來看，淨移民數將支撐紐西蘭經濟。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1140124