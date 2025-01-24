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美疑調動在菲部署飛彈發射系統 菲稱符合長期聯防運作

2025/1/24 17:13
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（中央社馬尼拉24日綜合外電報導）曾引發中國激烈指責的美國在菲律賓所部署泰風（Typhon）飛彈發射系統昨天傳出轉移部署地點，菲律賓軍方今天表示，這套系統在當地的部署符合菲美兩國長期防衛關係。

路透社昨天報導，美軍已將具有「中程能力」（mid-range capability，MRC）的泰風飛彈發射系統移動到呂宋島（Luzon Island）另一地點。

泰風發射系統可將戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈等多用途飛彈發射到最遠數千公里處，意味能從菲律賓打擊到位在中國或俄羅斯的目標；它攜帶的標準六型飛彈（SM-6）也可以打擊200多公里遠的空中或海上目標。

菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）今天發表聲明說：「這項部署的主要目的，是加強菲律賓的軍事戰備、改善我們對先進武器系統的熟悉度和協同作戰能力，以及支持區域安全。」

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泰風飛彈發射系統是在2024年4月舉行的軍事演習中首度部署在菲律賓領土，當時引發北京痛批。中國昨天再指責菲律賓製造區域緊張和對抗，並要求其「糾正錯誤做法」。

巴迪亞今天表示，簽有共同防禦條約的美國和菲律賓「對於中程能力部署的所有方面會進行密切協調，包括其地點。這些安排反映我們兩國之間共同的作戰考量和相互諮商」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140124

巴迪亞
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