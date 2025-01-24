風暴伊歐玟撲向愛爾蘭 時速183公里陣風創紀錄

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）愛爾蘭氣象局表示，隨著「破壞性」風暴伊歐玟（Storm Eowyn）從大西洋高速來襲，愛爾蘭今天測到有史以來最強的陣風，時速達183公里。

法新社報導，愛爾蘭氣象局（Met Eireann）在社群媒體X上說，早晨在西部加威（Galway）海岸附近測到時速183公里的陣風。

愛爾蘭氣象局說，先前的紀錄是時速182公里，在1945年測得。

在伊歐玟登陸之前，愛爾蘭和蘇格蘭進入高度戒備狀態，學校停課、火車停駛。

愛爾蘭國家緊急協調小組主席雷納德（Keith Leonard）昨天說：「這將是一場具有危害性、危險性和破壞性的天氣事件。」他示警將會停電，並敦促民眾待在室內。

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英國進入全面警戒狀態，英國管轄的北愛爾蘭和蘇格蘭部分地區處於最高等級的紅色警戒。

政府發言人說，高風險地區的450萬居民將收到電話警報。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140124