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川普抵達洛杉磯視察野火 承諾與紐松解決問題

2025/1/25 08:24
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（中央社記者林宏翰洛杉磯24日專電）美國總統川普今天搭乘空軍一號抵達洛杉磯，視察野火災區，加州州長紐松在停機坪迎接他。川普表示，將與紐松討論，一起解決問題。

空軍一號總統專機今天下午2時55分降落在洛杉磯國際機場，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）下飛機時，州長紐松等在登機梯的盡頭迎接。

針對洛杉磯野火，川普與紐松近日多次隔空交手。川普批評州政府無力應對危機，特別是水資源管理政策有問題；紐松回擊川普指控毫無根據，批評川普散布假訊息，把天然災害政治化。

川普與紐松今天見面時，兩人互相釋出善意，握手長達10秒，近距離交談，之後一起走向機場守候的媒體記者。

川普接受聯訪的時候，感謝紐松的迎接，表示將會共商解決之道：「我們將一起討論，我們一起解決問題，一定有方法可以解決。現場像是炸彈轟炸過一樣對嗎？」

紐松也回應川普，稱川普到災區視訪，對斷崖地區、伊頓地區的受創居民來說，意義重大，「我們需要你的支持和幫助，過去你在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間為我們提供支持，我不會忘記這一點，我期待我們一起努力，迅速重建。」

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川普呼應紐松的發言，回應「我們會把事情做好」。

川普表示：「災害影響了無數人的生命，也影響大量的房地產。沒有人看過這樣的情形，仔細想想，可能自第二次世界大戰以來都沒有發生過。我們將解決這個問題，並且徹底解決，確保不會再次發生。我們稍後會進一步討論，推進相關工作。」（編輯：周永捷）1140125

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