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洛杉磯野火災後面臨降雨 市府加強防範土石流

2025/1/24 08:56（1/24 09:21 更新）
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洛杉磯野火波及民宅，圖為受災的房屋全毀。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月24日
洛杉磯野火波及民宅，圖為受災的房屋全毀。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年1月24日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯23日專電）根據天氣預報，洛杉磯在野火災情爆發之後，本週末即將有首場降雨；儘管下雨能夠撲滅新起的野火，但市政府對此嚴陣以待，預防土石流及餘燼中有害物質污染。

洛杉磯7日爆發多處野火，斷崖大火、伊頓大火逐步受到控制，22日新一處休斯大火（Hughes Fire）爆發。但隨著天氣的轉變，本週末洛杉磯地區即將下雨，有助滅火。

美國國家氣象局預報，南加州地區25日起進入低壓帶，預計26日會有2到13毫米左右的降雨量，部分地區的降雨量可達25毫米，高海拔地帶可能降雪。

洛杉磯郡及洛杉磯市政府正嚴加準備，以防火災的受災區域在雨水沖刷之後，面臨二度受災。

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洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）對於災區可能的降雨發布緊急行政命令，要求公部門成立應對小組，因應接著來臨的冬季雨季。

工作小組的主要任務包括，設置鋼筋混凝土屏障及沙袋，預防火災區域發生土石流、泥石流；全力清掃火災區域的殘骸碎片，設置過濾系統，防止餘燼當中的有害物質隨著雨水，污染海洋和水源。（編輯：高照芬）1140124

#土石流
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#美國國家氣象局
#洛杉磯野火
（中央社製圖）
（中央社製圖）
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