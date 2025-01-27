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傳新創公司修改收購TikTok方案 允美政府持50%股權

2025/1/27 13:59
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（中央社紐約26日綜合外電報導）知情人士今天向路透社透露，美國搜尋引擎新創公司Perplexity AI已修訂向TikTok母公司字節跳動提交的合併提案，建議成立一個結合Perplexity AI與TikTok美國業務的新實體。

這名知情人士指出，這項提案呼籲美國政府在這間新公司未來首次公開募股（IPO）時，持有最高50%股權。

知情人士透露，Perplexity AI與字節跳動（ByteDance）和新投資者分享的文件，提議新成立一個名為NewCo的美國控股公司。

知情人士說，依據這項提案，字節跳動將出售TikTok美國業務給新投資者，讓TikTok現有投資者持有新公司的股權。此外，提案還會排除TikTok的核心推薦演算法，由字節跳動保留。

新公司在完成IPO，且估值至少達到3000億美元後，美國政府將持有新結構最多50%股權。

知情人士指出，若Perplexity AI的投資者能夠分配到NewCo的股份，Perplexity AI也將提議被新控股公司收購。

美國財經媒體CNBC率先報導這項提案。

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字節跳動和白宮並未立即回應路透社的置評請求。美國總統川普昨天表示，他正與多人就收購TikTok進行談判，將在未來30天內對這款熱門應用程式（App）的命運做出決定。

本月稍早，另一名消息人士對路透社表示，Perplexity AI認為這項提案有可能會成功，因為這是一項合併案，而非出售案。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140127

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