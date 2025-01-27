匈牙利讓步 歐盟對俄制裁再延長6個月

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）歐洲聯盟今天將針對俄羅斯的大規模制裁再延長6個月。匈牙利先前曾反對此事，但在獲得歐盟執行委員會關於能源安全的保證後，匈國對延長制裁開綠燈。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在社群媒體發文寫道：「歐洲兌現承諾：歐盟國家的外交部長剛同意再次延長對俄羅斯的制裁。」

其他歐盟國家的官員之前警告，如果未在1月31日最後期限前延長制裁，將造成重大後果，例如俄羅斯在歐洲遭到凍結的資產將解凍，這些資產現用於協助烏克蘭。

延長的制裁包含所有以產業為基礎的貿易禁令，以及凍結俄羅斯中央銀行資產的舉措。按照法律規定，歐盟國家必須每6個月全體一致投票通過，才能延長這些限制。

對於烏克蘭終止將俄羅斯天然氣輸送至匈牙利的協議，布達佩斯當局先前提出不滿，並威脅要讓凍結資產回歸俄國。

不過匈牙利今天在歐盟外長會議提到，若獲歐盟執委會提供協助的保證，匈國準備好對延長制裁亮綠燈。

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歐盟執委會今天上午透過聲明指出：「準備好繼續與烏克蘭討論，透過烏國天然氣管線系統向歐洲輸氣的事務。」

匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）談到，他對歐盟執委會的保證感到滿意。（譯者：洪培英/核稿：陳正健）1140127