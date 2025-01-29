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北韓官媒：金正恩矢言核計畫永無止境繼續

2025/1/29 17:17
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（中央社首爾29日綜合外電報導）美國總統川普日前表示，他將再度向封閉的北韓領導人金正恩外交示好。北韓國營媒體今天報導，金正恩矢言，平壤的核計畫會「永無止境地」繼續下去。

法新社報導，北韓中央通信社指出，金正恩近期視察一座核原料生產設施時警告，與敵國的衝突「無可避免」，並表示今年將是提升北韓核武力「關鍵一年」。

據北韓中央通信社，金正恩說：「永無止境地提升我國的核應對態勢，這是我們堅定的軍事和政治立場以及始終如一的崇高任務與責任。」

官媒刊登上述報導及金正恩視察核設施前，平壤25日試射海對地戰略巡弋飛彈，為川普20日重返白宮以來，北韓首度進行武器測試。

路透社報導，北韓中央通信社今天表示，金正恩視察北韓核原料生產基地與核武機構期間，要求今年須提升核武力。

金正恩聽取簡報，了解有關生產武器等級核原料的進展以及今年和往後計畫，並讚揚科學家和其他工作人員去年的工作達成「非凡成就」和「令人驚豔生產成果」。

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金正恩要求，今年在生產武器等級核原料和加強北韓核武力方面，要取得進一步成功。

據北韓中央通信社，金正恩表示：「今年是關鍵一年，是一個重大分水嶺。在強化核武力路線進程中，我們應該將重要時期的任務付諸實踐。」（譯者：曹宇帆/核稿：何宏儒）1140129

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