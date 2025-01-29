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美凍結援外支出 盧比歐宣布豁免人道主義計畫

2025/1/29 20:23
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國國務卿盧比歐今天宣布針對「全面凍結援外支出90天」的政策擴大豁免範圍，並強調在審查期間，美國將繼續向諸如庇護所和藥品等人道主義計畫提供資金。

法新社報導，總統川普上週重掌白宮後下令暫停對外援助計畫90天，且將進行全面審查，以確定相關計畫是否符合他的政策目標。

為配合上述政策，盧比歐（Marco Rubio）宣布凍結幾乎所有資金，不過他特別豁免緊急糧食計畫，以及埃及和以色列的外國軍事融資。

在援助團體強烈抗議下，盧比歐在今天發布的備忘錄中澄清，除了糧食計畫之外，其他「人道主義援助」也將在審查期間予以豁免。

根據備忘錄內容，人道主義援助的定義包括「核心救命藥物、醫療服務、糧食、庇護所和生存援助」。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也在社群平台X發文稱：「我們仍將滿足迫切的需求。」

她表示：「已將緊急糧食和其他緊急人道主義援助納入全面豁免，尚未納入的計畫也設有豁免程序。」

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布魯斯表示，這項政策的目的是要杜絕「糟糕透頂的」出資和不符合川普政府施政優先要務的計畫，她也提到與氣候變遷和性別有關的援助。

她強調：「美國人民已經明確授權，我們必須將重點重新轉移到美國國家利益上。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1140129

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