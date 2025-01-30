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川普凍結聯邦援助款引反彈 白宮踩煞車暫緩實施
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川普凍結聯邦援助款引反彈 白宮踩煞車暫緩實施

2025/1/30 07:34（1/30 08:18 更新）
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美國民眾28日抗議川普嘗試凍結數以千億計美元聯邦援助款項。（路透社）
美國民眾28日抗議川普嘗試凍結數以千億計美元聯邦援助款項。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓29日專電）美國總統川普政府日前宣布凍結3兆美元的聯邦援助款支出，以檢討這些計畫是否符合美國優先。命令一出引發強烈反彈，也有法官發出禁制令。白宮今天宣布暫緩實施，但強調會持續審查資金運用。

白宮管理及預算局（White House Office of Management and Budget）代理局長維斯（Matthew J. Vaeth）27日向聯邦機構發出備忘錄，要求檢討聯邦援助款（包括補助金與貸款）的運用，以確保符合川普（Donald Trump）的政策。

根據備忘錄，2024年度的聯邦補助金與貸款合計約3兆美元（約新台幣98兆6309億元），其中也包括前總統拜登（Joe Biden）任內，商務部依照「晶片法」（CHIPS and Science Act）提供給半導體產業的補助金。

紐約時報（The New York Times）報導，備忘錄要求聯邦機構檢視超過2600項計畫，影響廣泛，涉及教育、氣候變遷、醫療、國防等各領域。

備忘錄原訂28日下午5時生效。有倡議團體憂心後果，向法院提告。聯邦地區法官阿里漢（Loren AliKhan）趕在生效前發出禁制令，並預定2月3日審理此案。

路透社今天報導，超過20個民主黨執政的州與哥倫比亞特區也聯手向法院提告。羅德島州聯邦地方法院法官麥康奈（John McConnell）也排定今天下午3時審理。

維斯今天中午左右突然宣布撤回備忘錄，宣布不到2天的政策大轉彎。

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白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）隨後透過聲明說，因法院發布禁制令，撤回備忘錄是為了「消除法院裁決與不實媒體報導造成的混淆」。她昨天在白宮記者會表示，備忘錄要求凍結的資金「不會影響直接發放給個人的援助款」。

李威特說，川普簽署要求檢討聯邦資金運用的行政命令依然有效，所有機構將嚴格執行。撤回備忘錄可讓法院不再審理此案，讓政府專注執行控制聯邦支出的命令，未來幾週、幾個月內會有更多行動，以終止聯邦資金的浪費。（編輯：蔡佳敏）1140130

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