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菲調查局逮5可疑中國間諜 均為僑團人士

2025/1/30 20:39
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（中央社記者林行健馬尼拉30日專電）菲律賓國家調查局（NBI）今天宣布，5名中國籍男子涉嫌從事非法情報蒐集活動、危及菲律賓國家安全，在濱臨南海的巴拉旺省被捕。他們均為僑團人士。

菲律賓國家調查局在新聞稿中說，情報顯示這5人假藉採購海產之名，在巴拉旺省（Palawan）首府公主港市（Puerto Princesa City）活動，以無人機及手機等器材偷拍機敏地點。

探員經過多日跟監於25日收網，成功逮捕這5人；菲律賓GMA電視台先前報導，他們的可疑行為被發現時，曾自稱是台灣遊客。

根據新聞稿，5人是「菲律賓僑星志願者服務團」（Qiaoxing Volunteer Group of the Philippines）和「菲律賓中華和平發展促進會」（Philippine China Association of Promotion of Peace and Friendship, Inc.）的會員。

僑界人士表示，這兩個僑團均是近10年來的新興團體，會員多為中國新移民。

探員在5人的器材中發現巴拉旺港口、海岸防衛隊分站、船艦、海軍小艇及碼頭的照片，菲律賓海岸防衛隊船艦的影片，以及呂宋島蘇比克灣機場、蘇比克灣海軍基地的俯視照。

他們已被帶到馬尼拉進行訊問。

先前於17日，菲律賓國家調查局探員逮捕了一名鄧姓中國籍人士，他和菲律賓同夥被指駕駛裝有探測儀器的車輛，到處蒐集軍事基地周邊地形與建築物資料。

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中國大使館25日稱，有關鄧男從事間諜活動的指控純屬誣衊抹黑；鄧男的妻子27日也在一場記者會上，否認她的丈夫是中國間諜。

隨著菲中南海爭議持續升溫，菲律賓安全當局開始關注境內的可疑間諜活動。菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）昨天在一場論壇上說，中國在菲間諜網分布廣泛，菲方未來幾天會公開更多破獲的案件。（編輯：陳承功）1140130

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