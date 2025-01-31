歐洲投資銀行氣候融資占1.7兆元 續創新高

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（中央社記者田習如布魯塞爾30日專電）歐洲投資銀行（EIB）去年對氣候轉型相關案件的投資金額創下逾510億歐元（約新台幣1.7兆元）新高，占整體投資額6成。歐盟近年亟欲強化軍備增產，該行去年對防衛領域的投資也翻倍達約10億歐元。

1958年成立的歐洲投資銀行是全球第一個地區發展銀行，由歐盟27個成員國持有，資金來源包括各國按經濟力提供及發行債券，設立初衷是支持歐盟較偏遠地區的發展，如今則是全球綠色投資的主要來源之一。

歐洲投資銀行今天發布年度報告揭露2024年統計數據，全年融資金額達890億歐元，其中510億歐元投資在綠能轉型、氣候調適行動和環境永續相關的案件。

歐洲投資銀行總裁卡爾維諾（Nadia Calvino）曾任西班牙經濟部長，她在年報記者會上表示，歐洲投資銀行愈來愈能呼應歐盟的政策，包括去年在安全防衛領域的投資額達10億歐元（約新台幣341億元），較前年增加1倍，今年目標則要再翻倍達20億歐元。

不過歐洲投資銀行在國防領域的投資案主要是軍民兩用衛星、港口建設升級等，並非歐盟提高防衛自主政策最需要的武器增產。力主增加歐洲軍火業產能的歐洲高層人士，例如北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）等人，都認為歐洲金融界應翻轉對軍火業投資及融資的負面立場。

卡爾維諾在記者會上被問及歐洲投資銀行是否考慮參與武器投資計畫時未直接回答，只強調歐洲投資銀行正在歐盟27國進行前所未有的路演（roadshow），以瞭解國防資金實際需求，並打算延展投資條件，目前正在審查的安全防衛領域投資案就有14件。

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她另被問及歐盟防衛自主的資金需求估計將達5000億歐元（約新台幣17兆元），歐洲投資銀行把今年對此領域投資10億歐元、明年目標20億歐元列為重要成果，與需求是否相距太遠。

卡爾維諾強調，歐洲投資銀行不是國防部，而是投資銀行，有自身的使命。她指出，歐洲投資銀行去年已分別與北約和歐盟轄下的歐洲防衛局（EDA）建立夥伴關係，將會有更多防衛相關投資案。（編輯：韋樞）1140131