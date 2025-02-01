蛇年版御朱印夯 最強開運寺社大排長「蛇」

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本有獨特的御朱印文化，這是一種參拜寺院神社後求得白紙，上面以毛筆書寫寺院神社名稱、參拜日期、蓋有朱印，是人與神佛結緣的證明。今年是蛇年，有些寺院神社推出蛇年版御朱印，吸引民眾大排長「蛇」。

位於神奈川縣藤澤市江之島的江島神社據稱是能開運具靈力的景點，是日本三大辯才天（又稱弁財天，佛教中的護法神，也是日本神話中的七福神之一）神社之一。辯才天女神象徵辯才、音樂與財富，蛇是辯才天的使者。

今年是蛇年，日本民眾的信仰當中認為蛇自古就是復活、重生的象徵，也代表財運、繁榮，如果把蛇脫下的皮放在皮包內能財運亨通。有的媒體特別推薦蛇年新年期間可以參拜的神社，江島神社、蛇窪神社都在名單內。

江島神社除了一般的御朱印，還特別推出蛇年版剪紙御朱印，上面除了寫有神社名稱外，還有彩繪的蛇、寶袋、象徵財富的萬寶槌「打出小槌」、象徵長壽的松與鶴等圖樣，充滿新年氣息與吉祥寓意。

位於東京都品川的蛇窪神社是日本三大白蛇神社之一，2024年底以來廣受媒體報導為蛇年最強開運神社，造成2024年跨年夜到2025年初，天天都大排長「蛇」，1月1日最久排5個小時，1月12日最久排8個小時，隊伍長度達1.3公里。

蛇窪神社祭祀白蛇與龍神，民眾相信來此參拜可求財運亨通、結良緣、開運、復甦、身心清淨。御朱印迷在參拜後，就會想購得開運物，那就是畫有白蛇與社紋的御朱印帳以及手漉和紙御朱印，初穗料（類似香油錢）各約要1500日圓（約新台幣322元）。

日本介紹御朱印的書籍多，pia MOOK雜誌最新推出一本「御朱印的世界」，內容介紹極富藝術感的御朱印。

埼玉縣龍泉寺的剪紙御朱印呈現華麗設計，線條纖細，並印上金箔，令人一見傾心。龍泉寺是剪紙御朱印的發祥寺，結合剪紙藝術與御朱印之美。

有1200年歷史的龍泉寺是日本三大除厄開運大寺之一，傳說平安時代弘法大師（空海）造訪過此寺，此寺是日本唯一同時祭祀「厄除（解厄）金色大師」與「開運金色大師」兩尊大師佛像的寺院。

另外，進化版藝術的御朱印也深受民眾喜愛。位於長野縣跟群馬縣交界的碓氷峠（嶺）的熊野皇大神社以別出心裁的御朱印聞名，推出很特殊的花御朱印、可由平面變立體圖的御朱印、每年6月和12月限定版的御朱印、四季限定版可剪下取出圖案型的御朱印等。熊野皇大神社的八咫烏（神鳥）圖御朱印是日本最早可剪下取出圖案的御朱印。

有的御朱印如同藝術大作，香川縣的丸龜春日神社聯手香川縣出身的藝術家片山卓，推出「超富嶽三十六景」。片山將浮世繪師葛飾北齋的畫作注入巧思，設計出精美的御朱印。有時新年特別推出吉祥寓意的「一富士二鷹三茄子」御朱印。

御朱印的設計愈來愈豐富，還有水墨畫、動漫插圖、動物與生物風格的御朱印。京都東福寺塔頭勝林寺的御朱印與人氣漫畫「我內心的糟糕念頭」合作，描繪漫畫主角置身勝林寺的情景。

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御朱印原本是奈良・平安時代（710-1185年）民眾在寺院抄寫經文並獻給神明後由寺院方發放的證明，江戶時代（1603-1868年）趨於大眾化。

有日本民眾基於宗教上的理由開始蒐集御朱印，但現代人有些是基於樂趣收集。有人則藉此多了解寺社歷史、日本文化，有人將御朱印當成旅遊紀錄。還有人為了求御朱印，就會外出走動，去寺社參拜。如果好友是御朱印迷，還可一同分享各自蒐集的御朱印。（編輯：周永捷）1140201

御朱印原本是奈良．平安時代（710-1185年）民眾在寺院抄寫經文並獻給神明後由寺院方發放的證明，江戶時代大眾化。10年前日本掀起一股收集御朱印熱，目前也很多人收集，尤其新年期間到寺社參拜也求御朱印。中央社記者楊明珠東京攝 114年2月1日