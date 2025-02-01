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哈瑪斯釋3名以色列人質 將交換182名巴勒斯坦囚犯

2025/2/1 19:16（2/1 19:40 更新）
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具有法國和以色列雙重國籍的卡德隆（中）被送回以色列。（路透社）
具有法國和以色列雙重國籍的卡德隆（中）被送回以色列。（路透社）
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（中央社加薩／開羅1日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯今天移交3名以色列人質。雙方繼續執行休戰協議，以結束長達15個月加薩戰爭。

路透社報導，紅十字會人員在加薩走廊（Gaza Strip）南部城巿汗尤尼斯（Khan Younis）接收到具有法國和以色列雙重國籍的卡德隆（Ofer Kalderon），以及畢巴斯（Yarden Bibas），兩人隨後被送回以色列。具有以色列和美國雙重國籍的席格爾（Keith Siegel）則於數小時後在加薩巿（Gaza City）海港移交獲釋。

畢巴斯是兩名稚齡人質的父親，其中克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas）於2023年10月7日遭挾持時年僅9個月大，艾利爾．畢巴斯（Ariel Bibas）才4歲。

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哈瑪斯（Hamas）於2023年11月表示，他們母親希利（Shiri Bibas）命喪以色列空襲。他們從此以後就音訊杳然。

哈瑪斯指出，以色列可望轉移182名巴勒斯坦囚犯和被拘留者。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140201

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