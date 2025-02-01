俄軍空襲烏克蘭多地增至8死 能源設施遭破壞

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭官員指出，俄羅斯軍隊今天動用大量無人機和飛彈襲擊烏國境內多個地區，造成至少8人喪命，並導致許多民宅與能源基礎設施受損。

路透社報導，烏克蘭內政部表示，一枚俄國飛彈擊中烏國中部城市波塔瓦（Poltava）的一棟公寓，導致4人死亡、13人受傷。

波塔瓦市政當局聲稱，當地約有18棟公寓、1所幼兒園以及能源基礎設施遇襲受損。

位於烏克蘭東北部的哈爾科夫市（Kharkiv）則遭到無人機襲擊，哈爾科夫市長指出，無人機攻擊造成1人死亡、4人受傷。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Syniehubov）也說，俄軍動用6枚飛彈和17架見證者（Shahed）自殺式無人機鎖定當地的天然氣基礎設施與其他設施。

同樣位於烏國東北部的蘇米州（Sumy），當地官員指稱，有3名警員在蘇米州一座村莊的街道巡邏時遭遇俄軍空襲而身亡。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於通訊軟體Telegram發文寫道，俄羅斯在夜間使用各種武器襲擊烏國許多城市，例如飛彈、攻擊無人機及航空炸彈。

他還提到：「每次這樣的恐怖攻擊都證明，我們需要更多軍援來抵禦俄羅斯恐怖行徑。」（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1140201