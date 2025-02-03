加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

菲：中國海警船續靠近呂宋島巡邏 離岸僅34海里

2025/2/3 15:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）菲律賓海岸防衛隊聲稱，中國海警船在南海巡邏範圍進一步擴大到距呂宋島本土僅34海里左右的海域，菲方派遣飛機前往廣播驅離。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）2日在社群平台X表示，透過「暗船偵測系統」（Dark Vessel Detection System），發現兩艘中國海警船出現在呂宋島龐加辛南省（Pangasinan）海岸大約34海里外的海域。

菲律賓海岸防衛隊出動飛機前往視察，並以廣播驅離，中國海警船並未回應菲方的廣播。

塔瑞耶拉寫道，證實中國海警船的存在之後，菲律賓海岸防衛隊另派遣兩艘船艦到相關海域，反制中方在菲律賓專屬經濟區內的「非法巡邏」。

他補充，菲律賓將依據國際法捍衛海洋利益，同時也會維持專業及警覺，避免南海緊張局勢升溫。

在昨晚的另一則發文中，塔瑞耶拉稱，中國海警船在菲律賓專屬經濟區非法巡邏已連續30天，雖然如此，菲方成功將體型龐大的中國5901號海警船，從距菲國本土54海里的海域，驅離至距菲國本土大約117海里的海域。

中國5901號海警船長約165公尺、排水量達1萬2000噸，菲方為它取了「怪物」的外號。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

塔瑞耶拉說，雖然中國5901號海警船曾透過廣播尋求互信互助以促進和平，但卻是言行不一。

菲律賓安全官員稍早前多次指控，中國正透過不斷將海上巡邏範圍擴向菲律賓本土，來製造「新的現狀」，作為主張相關海域主權的依據；菲律賓則以派船跟監及進行廣播驅離，作為反制措施。（編輯：高照芬）1140203

#呂宋島
#菲律賓海岸防衛隊
#中國海警船
#塔瑞耶拉
塔瑞耶拉
中國否認菲律賓指控 聲波武器騷擾事件成羅生門菲中海上衝突再起 菲方指遭中國海警船聲波武器騷擾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

102
更多編輯台推薦新聞：