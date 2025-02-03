菲：中國海警船續靠近呂宋島巡邏 離岸僅34海里

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（中央社記者林行健馬尼拉3日專電）菲律賓海岸防衛隊聲稱，中國海警船在南海巡邏範圍進一步擴大到距呂宋島本土僅34海里左右的海域，菲方派遣飛機前往廣播驅離。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）2日在社群平台X表示，透過「暗船偵測系統」（Dark Vessel Detection System），發現兩艘中國海警船出現在呂宋島龐加辛南省（Pangasinan）海岸大約34海里外的海域。

菲律賓海岸防衛隊出動飛機前往視察，並以廣播驅離，中國海警船並未回應菲方的廣播。

塔瑞耶拉寫道，證實中國海警船的存在之後，菲律賓海岸防衛隊另派遣兩艘船艦到相關海域，反制中方在菲律賓專屬經濟區內的「非法巡邏」。

他補充，菲律賓將依據國際法捍衛海洋利益，同時也會維持專業及警覺，避免南海緊張局勢升溫。

在昨晚的另一則發文中，塔瑞耶拉稱，中國海警船在菲律賓專屬經濟區非法巡邏已連續30天，雖然如此，菲方成功將體型龐大的中國5901號海警船，從距菲國本土54海里的海域，驅離至距菲國本土大約117海里的海域。

中國5901號海警船長約165公尺、排水量達1萬2000噸，菲方為它取了「怪物」的外號。

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塔瑞耶拉說，雖然中國5901號海警船曾透過廣播尋求互信互助以促進和平，但卻是言行不一。

菲律賓安全官員稍早前多次指控，中國正透過不斷將海上巡邏範圍擴向菲律賓本土，來製造「新的現狀」，作為主張相關海域主權的依據；菲律賓則以派船跟監及進行廣播驅離，作為反制措施。（編輯：高照芬）1140203