日經：川普認同日本戰略價值 見石破著眼嚇阻中國

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（中央社東京8日綜合外電報導）美國總統川普與日本首相石破茂今天舉行會談，日經分析，川普選擇石破作為第2位訪問白宮的外國領袖，主要著眼嚇阻被定位為最大威脅的中國，日本戰略價值優先於個人間關係。

日本經濟新聞報導，川普就任後首位獲邀訪問白宮的外國領袖是以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），第2位獲邀訪問的就是石破茂。而川普之所以邀請一位首次見面的首相，主要考量是為了嚇阻被定位為最大威脅的中國，將日本戰略價值置於個人關係之上。

川普今天在白宮面帶笑容與來訪的石破握手，並首度在公開場合稱呼石破姓名說，「很光榮能迎接石破首相，他是非常受到尊敬的男人，日本國民都非常喜歡他」。川普在此之前僅以「日本首相」來稱呼石破。

川普在今天會談前，還提起過去曾跟他建立個人間交情的日本已故前首相安倍晉三。

安倍晉三在川普首度擔任總統時，兩人藉由一同打高爾夫球等建立密切關係，甚至連歐洲等國領袖都來請教安倍如何與川普交往。安倍曾在川普首度當選總統且尚未上任的2016年12月，前往美國紐約與川普會面。

川普去年確定當選後，日本政府立即探詢川普方面，能否與結束南美洲訪問行程的石破在11月中旬舉行領袖會談，當時川普方面以美國法律禁止民間人士與外國政府就美國政府外交問題進行談判為由回絕。

不過，川普卻分別與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）及義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等人會面。

在川普第1次執政時擔任高層官員的人士說，川普曾在幕僚耳語中得知日本執政黨在2024年10月眾議院大選成為少數執政黨，「由於川普不喜歡弱勢領導人」，研判認為與石破的會面並非優先事項。

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而這次能實現日美領袖會談，跟川普政權內負責外交及安全保障政策的陣容密切相關。川普政權內集結對中國強硬派人士，他們普遍認知到的正如美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）所言，包括在經濟及技術等領域，「中國是我們目前面對過最強大且危險的敵人」。

美國政府相關人士表示，「川普也愈來愈認知到與中國交易的危險性，及在強化供應鏈減少對中國依賴方面，日本存在不可或缺」。這名人士還說，「川普新政府將以比前政府更強硬態度來對抗中國」。（譯者：黃名璽）1140208