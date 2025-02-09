PlayStation平台大斷線24小時玩家哀號 已恢復正常

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）日本遊戲機大廠索尼（Sony）PlayStation Network的線上服務大斷線約24小時、全球各地玩家一片哀號之後，現已恢復正常。

法新社報導，格林威治標準時間今天凌晨左右，索尼在社群平台X發布聲明指出，PlayStation Network「已經恢復正常運作，您現在應能順暢地使用線上功能」。24小時前，索尼發布訊息承認用戶在「啟動遊戲、應用程式或線上服務時遇到困難」。

聲明還說，「帶來不便，敬請諒解！」聲明中並未進一步說明斷線原因。

大斷線導致索尼遊戲機（包括PS4和PS5）用戶無法上線玩多人遊戲，例如廣受歡迎的「要塞英雄」（Fortnite）和「決勝時刻」（Call of Duty）。

專業網站DownDetector.com報導指出，美東時間7日晚間7時左右，遇到問題的用戶突然飆高，之後逐漸減少，但尚未完全恢復正常。

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斷線期間，玩家紛紛上社群媒體表達無奈和憤怒。

一名用戶在X平台上表示，PlayStation Network在星期五晚上斷線是「罪過」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140209