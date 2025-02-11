美5名卸任財長示警 川普馬斯克置國家於違約風險

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國5名前財政部長今天投書媒體警告，總統川普政府官員和科技大亨馬斯克的政府效率部團隊近期在財政部採取一連串行動，令人「嚴重擔憂」美國的財政承諾遭到「非法」破壞。

這5名前財長分別是魯賓（Robert Rubin）、薩默斯（Lawrence Summers）、蓋特納（Timothy Geithner）、路傑克（Jack Lew）和葉倫（Janet Yellen），他們都在民主黨籍總統執政時任職，包括柯林頓、歐巴馬和拜登。

這些前財長投書「紐約時報」說：「當美國債務違約陰影籠罩時，我們任職於財政部期間也曾面臨危機時刻。」

他們寫道：「任何有關選擇性暫停國會授權撥款的暗示都會破壞信任，最終形成某種形式的違約。我們的可信度一旦喪失，就很難再爭取回來。」

但川普的首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接受財經媒體CNBC節目Squawk Box訪問時，駁斥這些前財長的憂慮。

他說，現任財政部長班森特（Scott Bessent）「發現前任（總統拜登）政府的支出管控措施令人無法接受。他們向外發錢，卻不知道流向。他們向外發錢，卻沒標註做什麼用。他們沒查核錢是否被挪用就發出去…我們檢查時發現很多不該發出去的錢」。

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哈塞特也說，認為馬斯克（Elon Musk）扮演「藏鏡人」在幕後指揮財政部長的說法，只是左翼媒體的「一派胡言」，「馬斯克就在我隔壁辦公室…他並沒掌控一切」。

出現這種針鋒相對的局面，是因為有關財政部支付系統權限的法律爭議正在升級。馬斯克主導的政府效率部團隊企圖取得這些高度敏感系統的權限，且已獲批准。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140211