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日本將成立統合作戰司令部 第一任首長大致底定

2025/2/11 16:27
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本3月將新成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」。日媒今天報導，現任統合幕僚副長南雲憲一郎擬出任統合作戰司令部第一任首長「統合作戰司令官」。

「朝日新聞」引述數名日本政府相關人士披露，這項人事案大致底定，日本內閣會議擬在3月正式決定此事。

目前59歲的南雲憲一郎是空將（相當於他國空軍中將），1989年畢業於培養自衛隊幹部的防衛大學校後，進入航空自衛隊，曾任航空幕僚監部防衛部長、西部航空方面隊司令官等職務，2023年3月起升任統合幕僚副長。

預計3月24日正式成立的統合作戰司令部，將坐落在防衛省所在的東京都市谷，負責與作戰有關的美軍展開更密切的協調。

統合作戰司令部人員規模約240人，而居首的統合作戰司令官，位階等同各自衛隊幕僚長（相當於他國參謀長）。

日本目前居自衛隊軍職之首的統合幕僚長，其職責除了輔助防衛大臣外，也肩負作戰指揮；但未來有關作戰指揮的部分將由統合作戰司令官接手，可以分擔統合幕僚長的職責。

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「朝日新聞」分析，南雲輔佐現任統合幕僚長吉田圭秀近2年，起用南雲有助於統合作戰司令部與統合幕僚監部展開密切合作。

而美方配合這項變動，也調整駐日美軍組織，計劃新成立擁有作戰指揮權的「統合軍司令部」。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1140211

#日本
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