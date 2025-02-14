加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭2/300
首頁 / 國際

澤倫斯基稱將訪問中東3國家 暫無見美俄官員計畫

2025/2/14 21:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社慕尼黑14日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他很快就會造訪阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯及土耳其，並強調目前暫無會晤俄羅斯或美國官員的計畫。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）談到這些出訪行程時說道：「我不會與俄羅斯人見面，接下來也不會在那邊跟美國人會面。」

澤倫斯基目前正在德國慕尼黑，他將在這裡與美國副總統范斯（JD Vance）舉行會談。

美國總統川普（Donald Trump）12日表示，他預計前往沙烏地阿拉伯會見俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），商討烏克蘭和平談判議題。

google news透過 Google News追蹤中央社

澤倫斯基也說，只要烏克蘭與美國及歐洲對於如何結束俄烏戰爭達成一致立場，他就準備好跟俄羅斯直接對談。

他指出：「我們已準備好跟美國及我方盟邦進行任何對話。若他們對我們提出的具體要求給出明確答案，並能一致理解蒲亭的危險性，那麼，在達成一致理解下，我們將準備與俄國人對談。」（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140214

#川普
#俄烏戰爭
#俄羅斯
#烏克蘭
#蒲亭
#沙烏地阿拉伯
#美國
#澤倫斯基
#范斯
澤倫斯基
車諾比核電廠防護罩遇襲 烏克蘭批俄羅斯射無人機 克里姆林宮否認英國首相施凱爾與澤倫斯基通話 稱烏克蘭加入北約不可逆
蒲亭
俄羅斯要求引渡 前俄國家電視台主播：捷克不會批准美國延後加徵關稅給予喘息空間 亞股漲多跌少
俄羅斯入侵烏克蘭
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北歐暨波羅的海8國聯合聲明 承諾增加對烏克蘭支持
41
更多編輯台推薦新聞：