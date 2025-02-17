捷克外長會晤王毅 重申對台經貿文化與科技合作

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（中央社記者劉郁葶布拉格16日專電）捷克外交部長利帕夫斯基15日在慕尼黑安全會議與中國外交部長王毅會晤，談論俄烏戰爭、捷中合作與台灣議題。利帕夫斯基表示，他重申捷克的一貫立場，即布拉格與台灣發展經濟、文化與科技合作關係。

據捷克通訊社報導，近年來，由於台灣議題與中國對俄烏戰爭的立場，中捷關係較為緊張。捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）15日在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）與中國外交部長王毅會晤，談論主題包含俄烏戰爭、捷中合作與台灣議題。

利帕夫斯基在會後表示：「我們討論俄羅斯侵略烏克蘭背景下的全球安全議題。我明確強調，俄羅斯的入侵侵略帶來全球性的影響，並對整個世界產生衝擊。」

除了烏克蘭議題，利帕夫斯基與王毅還談到捷中的實際合作，例如美國關稅政策對全球貿易的影響。

報導指出，中國迄今未譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，但呼籲停止戰爭。此外，中國還批評西方對烏克蘭的武器援助。

然而，中國間接協助俄羅斯，允許俄羅斯在中國市場獲取軍工產業所需的技術與物資。去年，中國提出一項和平方案，今年又與巴西共同起草類似的文件。

利帕夫斯基表示，雙方也談到台灣議題，並向王毅重申捷克的一貫立場，即布拉格與台灣發展經濟、文化和科技合作關係。

報導指出，中國將民主治理的台灣視為領土的一部分，並警告其他國家不要與台灣官員來往，避免產生承認台灣獨立的印象。

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與大多數國家一樣，捷克在台灣議題上遵循「一個中國」政策，官方只承認中國政府。然而，近幾年捷克政界人士多次訪台，例如2020年捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，引發中國強烈不滿。

2016年3月，中國國家主席習近平訪捷。時任捷克總統齊曼（Miloš Zeman）積極推動雙方合作，共同簽署建立戰略夥伴關係的聯合聲明，企業間也達成多項投資備忘錄和框架協議。然而，報導指出，這些投資的實際價值最終遠低於最初預期。（編輯：張芷瑄）1140217