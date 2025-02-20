愛沙尼亞防長：2026年國防開支將逾GDP4%

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯20日專電）美國總統川普（Donald Trump）日前要求北約的歐洲成員國增加國防預算，波羅的海3國均承諾在未來幾年內將開支提高至GDP的5%。愛沙尼亞國防部長派夫克19日表示，愛沙尼亞2026年的國防支出將超過GDP的4%。

派夫克（Hanno Pevkur）19日接受愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）採訪表示，雖無法給出確切數字，但他確定愛沙尼亞2026年的國防預算將遠超過國內生產毛額（GDP）的4%，具體數據將取決於經濟預測，並且在與執政聯盟討論北大西洋公約組織（NATO）的軍事能力目標和愛沙尼亞自身的軍事需求後，才會對外公佈。

派夫克強調，這必須是政府的集體決策，而不能僅由一個部門決定，因為國防預算的決定將直接影響其他部會是否能獲得額外預算，以發展其他活動。

根據愛沙尼亞原訂計劃，2026年的國防支出目標為GDP的3.7%，但派夫克表示現在「顯然」需要更高的比例。

派夫克接受愛沙尼亞廣播節目Vikerraadio訪問時指出 ，「這個預測首先是根據北約的軍事能力目標，所有成員國將在今年6月達成協議；其次是愛沙尼亞國防軍自身的額外需求，這來自我們的軍事規劃；第三，包括駐紮與接待盟軍部隊所需的相關費用。」

他補充，歐盟執行委員會（European Commission）將在3月中旬完成國防白皮書，這份文件將建議成員國如何進一步提高國防支出。

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波羅的海3國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的國防支出均已超過GDP的3%，其中拉脫維亞也計劃明年達到4%。北約的最低標準目前為2%，但預計將在今年夏天的北約峰會上進一步提高。

在北約32個成員國中，愛沙尼亞2024年的國防開支比例排名第2，僅次於已達GDP4%以上的波蘭，而美國排名第3。克羅埃西亞、葡萄牙、義大利、加拿大、比利時、盧森堡、斯洛維尼亞和西班牙等國的國防支出則未達北約要求的GDP 2%最低標準。（編輯：韋樞）1140220