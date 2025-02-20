澤倫斯基將會晤川普特使 盼與美展開建設性合作

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普近日隔空掀起罵戰。儘管如此，澤倫斯基表示20日將會晤川普任命的俄烏問題特使凱洛格，也期盼與美國進行「建設性」合作。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚透過影片向人民發表談話。短短數小時前川普（Donald Trump）才在社群媒體上批評他是「獨裁者」，這番呼應俄羅斯總統府克里姆林宮（Kremlin）的言論讓歐洲和基輔大感震驚。

澤倫斯基在每晚例行發布的談話影片中指出：「我們預計明天會晤凱洛格（Keith Kellogg）將軍。這場會面及我們與美國的合作都要具有建設性，這對我們來說十分重要。」

他說：「要與美國和歐洲共同努力，和平協議才會更加可靠，這也是我們的目標。」

澤倫斯基還稱，世上最有權力的人正面臨與俄羅斯與和平之間的「選擇」，顯然是意指川普。

他說：「未來不是屬於（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin），而是屬於和平。世上每個人，包括手握權力的人，都得在蒲亭或和平之間做出選擇，我們應該選擇和平。我由衷感謝大家的支持。」

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澤倫斯基提到，他「仰賴烏克蘭的團結」、「歐洲的團結」，以及「美國的務實主義」。

他還指出，2022年2月烏國遭俄羅斯入侵時，基輔從戰爭爆發的「第一秒」就渴望戰爭結束，但他希望達成一項能確保莫斯科當局不會再對烏國發動攻擊的和平協議。（譯者：洪培英/核稿：施施）1140220