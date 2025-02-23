反對歐元 保加利亞右翼攻擊歐盟駐索菲亞代表處

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（中央社保加利亞索菲亞22日綜合外電報導）反對採用歐元貨幣的保加利亞極右翼人士，今天攻擊歐洲聯盟駐保國首都索菲亞（Sofia）代表處的辦公室。

法新社現場報導指出，抗議人士試圖衝進歐盟代表處大樓，一枚汽油彈還短暫在門口處引發火勢；大樓被噴上紅漆，一樓窗戶被打破。

親俄極右翼復興黨（Vazrazhdane）策劃這場抗議活動，以示反對歐盟成員國保加利亞加入歐元區；今天約有2000至3000人參加活動。

群眾焚燒歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）等歐盟首長的肖像。

警方動用催淚彈驅散群眾，有6人被捕，10名警察受輕傷。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X表示，「索菲亞出現難以置信的景象，我們歐盟辦事處遭到破壞」。

保加利亞政府在臉書（Facebook）官方頁面表示，「堅決譴責」此次襲擊。

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保加利亞多年來一直嘗試達到歐洲央行規範的加入歐元區條件，並希望在2026年採用歐元。

保加利亞極右翼勢力沿用保加利亞貨幣列弗（lev currency），要求舉行全民公投，但這項要求遭到國會和憲法法院駁回。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140223