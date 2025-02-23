柬泰合作打擊詐騙據點 5台灣人獲救

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（中央社記者陳家倫河內23日專電）柬埔寨警方與泰國加強合作，22日在位於兩國邊界的柬埔寨巴比市一處詐騙據點救出215人，其中包括5名台灣人、109名泰國人等。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，柬埔寨警方22日打擊一棟位於柬埔寨班提米安夏省（Banteay Meanchey）巴比市（Poipet）的三層樓建築。有線報指出，這棟建築物被中國詐騙分子租來做為網路詐騙和賭博的據點。

泰國方面表示，泰國當局掌握的情報顯示，有泰國人在這棟建築物內上班。據稱，這棟建築物與土地由班提米安夏省的一名高官持有。

這次行動共計救出215人，包括109名泰國人、50名巴基斯坦人、48名印度人、5名台灣人、3名印尼人。柬埔寨警方正在訊問並記錄個人資料。

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泰國方面將進一步確認這些泰國人是共犯還是被害人。

相關人員透露，22日的打擊行動是泰柬合作打擊詐騙據點行動中，拯救人數最多的一次，相關行動還將繼續。（編輯：高照芬）1140223