中國詐騙集團藏身大馬度假勝地 誘騙提供線上工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡24日專電）中國詐騙集團隱匿吉隆坡高級住宅或離島度假勝地，專向中國人誘騙提供線上工作機會，成為治安隱憂。大馬警方最近在邦咯島展開突襲行動，逮捕15名詐騙集團成員，其中13名是中國籍。

新海峽時報（New Straits Times）今天報導，警方接獲線報於21日晚間在邦咯島（Pulau Pangkor）民宿破獲中國詐騙集團基地，落網犯罪嫌疑人除一對本地夫婦，還有12名中國男子與1名中國女子。

警方調查發現，此詐騙集團以提供線上工作機會為幌子，專門向中國人詐騙，集團成員引誘受害人先刷卡完成線上購物任務，不僅提升工作積分，也獲得報酬，但受害人支付款項後卻沒有拿到任何利潤。

這類詐騙技倆非首例，大馬媒體報導，警方19日在吉隆坡高級公寓破獲中國詐騙集團，以提供電腦與名牌包為誘餌，騙玩家付費加入遊戲平台，但當玩家再支付額外費用繼續遊戲，卻發現無法聯絡詐騙集團的客服人員，錢也被騙走。當時有12名中國人涉案。

馬來西亞於2023年12月開放對中國免簽，中國觀光客赴大馬平均每月達25萬人次，更傳出犯罪集團利用免簽之便入境詐騙。馬來西亞國際人道主義組織（MHO）從實際案例發現，有99%以上的詐騙集團幕後都是中國人。

不乏有馬來西亞華裔人士在吉隆坡鬧區遇到中國詐騙集團成員以「人在海外迷路」、「老鄉見老鄉，兩眼淚汪汪」等話術行騙，盼獲當地華人同情心施捨小額金錢。

透過 Google News 追蹤中央社

律師林維勇（Lim Wei Yong）說，詐騙在馬來西亞構成犯罪，根據刑法第120b（2）條文，會判處1年到10年不等刑度，以及鞭刑或罰金等處分。

大馬媒體報導，馬來西亞去年前半年遭犯罪集團從社群平台成功詐騙金額達馬幣800萬令吉（約新台幣5600萬元）到馬幣1億3200萬令吉。（編輯：張芷瑄）1140224